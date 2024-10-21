Рэпер Macan за два года более 700 раз нарушил ПДД

Российский рэпер Macan в 2023 году был оштрафован более 700 раз за нарушения правил дорожного движения. По данным «Постньюс», общая сумма его штрафов составила свыше 800 тысяч рублей.
Настоящее имя артиста — Андрей Косолапов. С февраля по октябрь 2023 года ему выписали 732 штрафа, общая сумма которых достигла 839 тысяч рублей, из которых 18 штрафов на сумму 13 тысяч рублей до сих пор остаются неоплаченными.
Наиболее частыми причинами штрафов для 22-летнего рэпера стали превышение скорости, за что его оштрафовали 515 раз, а также несоблюдение знаков или разметки — 65 раз, неоплаченная парковка — 54 раза и остановка или стоянка в запрещенном месте — 27 раз.
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