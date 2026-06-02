Рэпер Gazan признался, что мечтает о ребенке и хочет воспитать его добрым

Певец Gazan в интервью KP.RU поделился своими мыслями о будущем отцовстве. Он выразил надежду стать хорошим отцом и воспитать в ребенке доброту.

По словам артиста, он не собирается прятать ребенка от публики. Для него важно воспитать доброго и честного человека.

«Буду стараться, конечно, потому что это продолжение нас. И буду стараться учить только доброму. Для меня очень важно, чтобы мой ребенок был добрым», — сказал автор хита Six Seven.

Исполнитель также отметил, что хотел бы видеть ребенка музыкантом или блогером. Однако навязывать ребенку профессию он не собирается. Gazan подчеркнул, что поддержит любой выбор ребенка, будь то медицина или другая сфера деятельности.