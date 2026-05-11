Рэпер Face не оставил имущества и счетов в России

У рэпера Face* (Ивана Дремина) нет имущества и счетов в России. Об этом со ссылкой на показания отца музыканта в суде сообщил ТАСС .

«По поводу счетов сына в банках он не знает, вероятно, что нет», — отметили в судебных материалах.

Отец рэпера рассказал в суде, что Face* покинул страну в ноябре 2021 года и редко с ним созванивался. Он подтвердил, что сын живет в Европе и не приезжает в Россию. По его словам, рэпер звонит с разных номеров телефона.

Ранее уфимский суд выписал музыканту штраф на 250 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Также рэперу на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

В 2025 году артиста объявили в розыск по уголовной статье. Подробности о возбужденном уголовном деле в МВД не раскрыли. В качестве примет музыканта в базе указали татуировки на лбу и под глазами.

*Признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.