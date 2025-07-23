Рэпер Face исчез из базы розыска МВД России
Карточка рэпера Face* (Настоящее имя Иван Дремин*) пропала из базы розыска МВД России. Это можно проверить на сайте ведомства.
При проверке система выдает сообщение: «По вашему запросу нет информации».
До этого министерство объявляло Дремина* в федеральный розыск по уголовной статье. Какой именно — не уточнили.
В апреле 2022 года Минюст включил рэпера в реестр иноагентов, а в августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал его на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах.
В 2019 году у Дремина* заподозрили психическое расстройство. Он не прошел врачебную комиссию из-за татуировок на лице. Кроме того, медики обнаружили у него ряд других заболеваний.
* — признан в России иностранным агентом.