Регина Тодоренко призналась, что пока не готова продюсировать собственное шоу

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась своими мыслями о возможности стать продюсером собственного шоу. Несмотря на то что артистка знакома с телевизионными процессами изнутри, ее смущает перспектива чрезмерно загруженного графика. Об этом написал сайт «7Дней» .

Тодоренко отметила, что график работы продюсера шоу «Маска» Юлии Сумачевой состоит из 30 выходных и 330 рабочих дней в году.

«Я пока не хочу (становиться продюсером). Мне важно уделить время своей семье: детям, мужу. Пока они маленькие, я еще не готова браться за такое большое, ответственное дело, потому что это требует огромного времени», — призналась артистка.

Несмотря на свои сомнения, Регина Тодоренко остается весьма занятой. Недавно она вела премию МУЗ-ТВ и приезжала поддержать коллег на ТЭФИ. Артистка прилетела в Москву из Индонезии, где идут съемки нового сезона реалити-шоу «Ставка на любовь». Этот проект Тодоренко ведет вместе со своим мужем Владом Топаловым.