Редкое заболевание кишечника выявили у Бориса Щербакова

У народного артиста России Бориса Щербакова обнаружили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Во время обследования брюшной полости у актера выявили пневматоз. Щербакова предупредили о риске тяжелых осложнений и кровотечений.

«За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», — написали авторы поста.

На прошлой неделе Щербаков упал на лестнице. Актер сильно ударился головой и получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Сначала пострадавшего отравили в НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в другое медицинское учреждение.