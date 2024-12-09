Редкое заболевание кишечника выявили у Бориса Щербакова

Shot: у артиста Щербакова выявили редкий пневматоз кишечника

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У народного артиста России Бориса Щербакова обнаружили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время обследования брюшной полости у актера выявили пневматоз. Щербакова предупредили о риске тяжелых осложнений и кровотечений.

«За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», — написали авторы поста.

На прошлой неделе Щербаков упал на лестнице. Актер сильно ударился головой и получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Сначала пострадавшего отравили в НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в другое медицинское учреждение.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте