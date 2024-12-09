Редкое заболевание кишечника выявили у Бориса Щербакова

У народного артиста России Бориса Щербакова обнаружили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Во время обследования брюшной полости у актера выявили пневматоз. Щербакова предупредили о риске тяжелых осложнений и кровотечений.
«За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», — написали авторы поста.
На прошлой неделе Щербаков упал на лестнице. Актер сильно ударился головой и получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Сначала пострадавшего отравили в НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в другое медицинское учреждение.
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