Разведчик Любимов рассказал, что его выслали из Великобритании за чрезмерную активность

Советский разведчик и писатель Михаил Любимов 27 мая празднует 90-летние. В интервью RT он рассказал, что его выслали из Великобритании за его чрезмерную активность.

Любимов работал по линии политической разведки. Сначала в Финляндии, потом — в Великобритании. Причем в последней был так успешен, что в 1965 году его признали персоной нон грата и выслали из страны.

«Выслали меня из Англии за чрезмерную активность, за знакомство со многими важными людьми. Такая вот английская история», — рассказал Любимов.

По возвращению в СССР он прошел курсы повышения квалификации и уехал в Данию. Потом снова курировал Великобританию и возвращался в скандинавское государство. После второго развода подал в отставку и ушел в писательство, к которому тяготел с детства.