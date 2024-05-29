«Разрушить всегда проще». Яна Поплавская прокомментировала развод Алсу

Актриса Яна Поплавская поддержала певицу Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Свое мнение она выразила в беседе с изданием Voice .

Звезда всегда считала певицу очень талантливой и красивой, она была уверена, что Абрамов является отличным спутником для Алсу. Когда Поплавская узнала новость об их разводе, то удивилась.

«Сейчас такое тяжелое время. Люди должны сплотиться. Разрушить всегда проще, чем построить, но, если человек несчастлив в браке и не может в нем находиться, то и не стоит», — сказала актриса.

По ее словам, оставаться вместе только ради детей — это глупое решение. Наследники быстро вырастут и у них начнется своя жизнь.

Ранее стала известна предварительная причина развода Алсу и Абрамова. Женщина не смогла простить мужу измену.

Пара прожила вместе 18 лет, у них трое общих детей. По данным СМИ, певица с супругом еще с прошлого года живут раздельно.