«Разные бывают полосы»: Захарова усомнилась в отмене Лолиты Милявской

Лолита Милявская не выглядит как человек, которого отменяют на государственном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «ШБ-шоу» на YouTube.

Она напомнила, что певица только недавно была в гостях на ток-шоу Владимира Соловьева.

«Разные бывают полосы, знаете — белая, черная, черная, белая», — добавила официальный представитель МИД.

На вопрос, кого бы из артистов Захарова отменила сама, если бы это было в ее власти, она назвала Владимира Зеленского.

Ранее артистка столкнулась с угрозами со стороны общественников, которые добиваются отмены ее концертов в разных городах. По словам Лолиты, ее оскорбляют, а зрителям не дают вернуть деньги за билеты на ее концерты. Певица пообещала обратиться в Следственный комитет.