«Разные бывают полосы»: Захарова усомнилась в отмене Лолиты Милявской
Захарова усомнилась, что Лолиту Милявскую отменяют на государственном уровне
Лолита Милявская не выглядит как человек, которого отменяют на государственном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «ШБ-шоу» на YouTube.
Она напомнила, что певица только недавно была в гостях на ток-шоу Владимира Соловьева.
«Разные бывают полосы, знаете — белая, черная, черная, белая», — добавила официальный представитель МИД.
На вопрос, кого бы из артистов Захарова отменила сама, если бы это было в ее власти, она назвала Владимира Зеленского.
Ранее артистка столкнулась с угрозами со стороны общественников, которые добиваются отмены ее концертов в разных городах. По словам Лолиты, ее оскорбляют, а зрителям не дают вернуть деньги за билеты на ее концерты. Певица пообещала обратиться в Следственный комитет.