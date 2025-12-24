Расторгуев признался, что испытывает особенную любовь к традиционным новогодним блюдам

Общественная Служба Новостей опубликовала интервью с известными артистами российского шоу-бизнеса, раскрывающие секреты приготовления праздничного стола в новогоднюю ночь. Они поделились рецептами любимых блюд и раскрыли собственные предпочтения в кулинарии.

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился воспоминаниями о классическом советском меню, популярном на новогодних торжествах. Расторгуев признался, что особенную любовь испытывает к традиционным блюдам, таким как «сельдь под шубой» и разнообразные салаты, передаваемые поколениями. Он также упомянул простые, но любимые блюда повседневной кухни, например, борщ и пельмени.

Он подчеркнул, что главным украшением любого праздничного стола является атмосфера душевного общения и совместное исполнение песен, как радостных, так и печальных.