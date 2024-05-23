Раскрыта причина «холодной войны» между Ротару и Пугачевой

Причиной раздора между певицами Софией Ротару и Аллой Пугачевой были гонорары. Об этом рассказали продюсеры Алина Красная и Сергей Лавров изданию «Комсомольская правда» .

«Главная причина противостояния двух советских певиц — гонорары. Если Ротару узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задешево выступать не будет», — сказала Красная.

Она вспомнила эпизод с бакинским фестивалем, на котором Пугачевой заплатили 500 тысяч долларов за участие. Ротару, получившая за свое выступление вдвое меньше, глубоко возмутилась этим фактом.

Узнав, что Пугачева полетит домой на частном самолете, Ротару тоже потребовала такой.

Продюсер Сергей Лавров рассказал о другом конфликте звезд. После ссоры с Пугачевой ее первый муж Александр Стефанович пригласил Ротару на главную роль в фильме «Душа». Пугачева расценила это как личное оскорбление, и вскоре после этого события супруги развелись.

«Открытой конфронтации у Пугачевой и Ротару никогда не было, скорее было что-то вроде холодной войны» — добавил продюсер.

Недавно Ротару серьезно напугала поклонников новым фото. На нем ее тело было частично прикрыто смайликами.