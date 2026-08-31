Райтис Тимма заявил, что знакомство сына с Анной Седоковой оказалось фатальным

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис в интервью 5-tv.ru рассказал о переменах в жизни сына после встречи с Анной Седоковой.

По словам отца, до знакомства с певицей Янис был талантливым спортсменом и отличным семьянином. В команде и среди друзей он пользовался уважением.

Райтис Тимма отметил, что изменения в поведении сына начались после знакомства с Анной Седоковой. Янис перестал общаться с родными, стал раздражительным и потерял жизненные ориентиры.

Отец Яниса впервые увидел Анну в ресторане после игры «Химок». Райтису не понравилось, что певица старше его сына. Поведение артистки тоже насторожило мужчину.

«Скажу так: лучше бы я ее никогда не знал», — подытожил Райтис Тимма.