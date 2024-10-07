Сегодня 09:41 Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали селфи со свидания Фото: Photo Image Press / Global Look Press
Голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал в социальной сети фотографию с женой Блейк Лайвли. Судя по всему, кадр был сделан на свидании.
Рейнольдса и Лайвли заметили в кафе Chelsea в Нью-Йорке. Актер появился на публике в очках в коричневой оправе и зеленом свитере, а его возлюбленная предпочла золотые массивные серьги-кольца и черный кожаный жакет.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в 2012 году. Пара воспитывает четырех детей — дочерей Джеймс, Инес и Бетти, а также
мальчика Олина.
В 2023 году прославившийся ролью супергероя Дедпула Рейнольдс снял
документальный сериал про футбольный клуб «Рексем». Для этого он его купил и вложил собственные деньги в ремонт футбольной арены, а также в медийную раскрутку спортивной команды.
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