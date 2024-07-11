Radar.online: Джей Ло намерена забрать при разводе половину состояния Бена Аффлека

Дженнифер Лопес намерена отомстить супругу Бену Аффлеку за то, что он решил с ней расстаться. Она планирует забрать при разводе половину его состояния, сообщил сайт Radar.online.

На протяжении недолгого звездного супружества все семейные расходы финансировались в основном из кармана Джей Ло. Она оплачивала билеты на частные самолеты, гостиничные номера, коммунальные услуги, бензин и многое другое, сообщил сайт 7Дней.

Юристы провели все подсчеты и заявили, что певица вправе получить компенсацию за те «инвестиции», которые она направила в этот брак.