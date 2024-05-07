«Рада новому статусу мамы». Телеведущая Ромашкина сообщила о беременности | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 18:16 «Рада новому статусу мамы». Телеведущая Ромашкина сообщила о беременности Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина сообщила о беременности от футболиста Тикнизяна Freepik

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Ведущая телеканала «Матч ТВ» и жена полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина опубликовала фотографии с заметно округлившимся животом. О своей беременности она сообщила подписчикам в Telegram-канале.

«Вот причина моего отсутствия в эфирах „Матч ТВ“. <…> Я человек семейный, домашний, поэтому невероятно рада своему новому статусу мамы», — поделилась телеведущая.

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Кроме того, она пообещала поклонникам, что обязательно вернется к работе позже.

Ромашкина и Тикнизян поженились в конце октября 2023 года. Для футболиста это уже второй брак. У него есть общий ребенок с бывшей супругой Кристиной Строковой. Ранее спортсмен обвинил девушку в краже денег с его банковского счета. Он подал на нее заявление в полицию.