Путин присвоил звание заслуженной артистки России Валерии Ланской

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“ Ланской Валерии Александровне, артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Театр на Трубной“», — говорилось в документе.

Ланская прославилась ролями в фильмах и сериалах, мюзиклах и спектаклях. Среди ее ролей Наташа Ротмистрова в «Кадетстве», Лера в картине «Темный мир: Равновесие» и адвокат Полина Гурьева из фильма «Закаты и рассветы». Также она ведущая актриса мюзиклов, в которых исполнила множество ролей — Мерседес в «Монте-Кристо» Елизавета в «Графе Орлове», Кончита в «Юноне и Авось» и другие.

«„Заслуженная артистка России“. Важное событие для меня!» — призналась актриса в телеграм-канале.

До этого Ланская поделилась с подписчиками радостью, что в премии «Звезда театрала» она попала в номинацию «Лучшая театральная актриса в кино».