Пушной стал гостем подкаста 360.ru и рассказал о науке, музыке и природе чудес
Телеведущий и популяризатор науки Александр Пушной стал гостем подкаста «Джентльмены предпочитают» на платформах телеканала 360. Ведущий выпуска Сергей Жерихин поговорил с ним о природе музыки, науке и границах человеческого понимания.
В беседе Пушной затронул широкий круг тем — от теории музыки до философских вопросов о вере и устройстве Вселенной. Он объяснил, почему музыкальная гармония тесно связана с физикой, рассказал о происхождении семи нот и предположил, что музыка может стать универсальным языком для общения даже за пределами Земли.
Отдельное внимание в разговоре уделили вопросам науки и ее пределов. Пушной отметил, что «чудо — это то, что невозможно повторить», а также высказал мнение, что математика во многом опирается на веру. В подкасте обсудили и более прикладные темы — от возможностей искусственного интеллекта в создании музыки до гипотетической разработки телепорта.
Гость также рассуждал о будущем научно-популярного контента и признал, что новости зачастую привлекают больше внимания аудитории. При этом, по его словам, интерес к познанию мира и стремление объяснить сложные явления остаются важной частью человеческой природы.
Подкаст «Джентльмены предпочитают» выходит на платформе 360.ru и посвящен технологиям, бизнесу, стилю и современному образу жизни. Его ведущими выступают Сергей Жерихин и Яна Фомичева. Среди гостей проекта ранее были Никита Высоцкий, Александр Добровинский, Камиль Ларин, Бронислав Виногродский, Юрий Быков и Наталья Краснова.