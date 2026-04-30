Пушной стал гостем подкаста 360.ru и рассказал о науке, музыке и природе чудес

Телеведущий и популяризатор науки Александр Пушной стал гостем подкаста «Джентльмены предпочитают» на платформах телеканала 360 . Ведущий выпуска Сергей Жерихин поговорил с ним о природе музыки, науке и границах человеческого понимания.

В беседе Пушной затронул широкий круг тем — от теории музыки до философских вопросов о вере и устройстве Вселенной. Он объяснил, почему музыкальная гармония тесно связана с физикой, рассказал о происхождении семи нот и предположил, что музыка может стать универсальным языком для общения даже за пределами Земли.

Отдельное внимание в разговоре уделили вопросам науки и ее пределов. Пушной отметил, что «чудо — это то, что невозможно повторить», а также высказал мнение, что математика во многом опирается на веру. В подкасте обсудили и более прикладные темы — от возможностей искусственного интеллекта в создании музыки до гипотетической разработки телепорта.