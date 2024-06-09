Пугающая слежка. Блогерша Гаврилина пожаловалась на сталкеринг

Блогер Юлия Гаврилина столкнулась со сталкерингом во время полета в Красноярск

Фото: РИА «Новости»

Тиктокерша и певица Юлия Гаврилина, известная как Юлька Шпулька и Gavrilina, пожаловалась на сталкеринг, с которым столкнулась во время полета в самолете. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Во время полета на открытие VK Fest в Красноярске Гаврилина стала жертвой сталкеринга. По ее словам, летевший вместе с ней в самолете незнакомец фактически фиксировал каждый ее шаг. Девушка так испугалась, что боялась сдвинуться с места даже на сантиметр.

«Сегодня был случай — я лечу в самолете, мне человек пишет — „Юль, оглянись, я лечу сзади тебя за тобой в Красноярск“», — рассказала она.

По словам Гаврилиной, бывает, что люди находят ее личный адрес, начинают поджидать у дома. Она старается такие моменты «дружелюбно урегулировать», но все-равно для нее это некрасиво.

Кроме того, некоторые мужчины, причем женатые и с детьми, могут написать в соцсетях на тему «мы бы сейчас с тобой такое сделали!», не понимая, что выходят за рамки приватного.

Гаврилина и раньше сталкивалась с преследованием. Прошлой весной ее преследовал поклонник, пугал в соцсетях и кинотеатрах. С тех пор она появляется на публичных мероприятиях только с личным телохранителем.

Несколько лет назад неадекватный фанат преследовал певицу Земфиру *.

*Признана в РФ иностранным агентом.

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