Пугачева не выдержала и обратилась к пьющему в одиночку Галкину

Галкин пожаловался на хандру с бокалом в руке и тут же получил ответ Пугачевой

Сбежавший из России супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин* с бокалом в руке пожаловался в соцсетях на одолевшую его тоску и тут же получил реакцию со стороны жены. Примадонна не смогла сдерживаться и публично обратилась к заливающему горе в одиночку мужу.

Комик пытается гастролировать по Европе, но, видимо, происходящее не сильно радует его. По крайней мере, недавно он признался, что у него плохое настроение.

«Если у вас плохое настроение и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал, то это комбо», — рекомендовал Галкин*.

В руке у юмориста-иноагента был бокал, что, как отметило издание «7 Дней», лишь подтвердило слухи о том, что у Галкина* начали появляться проблемы с алкоголем.

Первой на жалобу мужа отреагировала Пугачева.

«Ты ж мой любимый!!!» — написала она.

В ответ Галкин* послал ей несколько эмодзи в виде сердечек.

*Максим Галкин признан иноагентом в России.