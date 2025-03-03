Психолог Самбурский: Юра Борисов умеет показывать и мягкость, и брутальность

Российский актер Юра Борисов благодаря фильму «Анора» обрел множество новых фанатов. Персонаж артиста настолько впечатлил зрителей, что они стали отождествлять его с самим актером. Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил Life , в чем заключается секрет успеха артиста.

По мнению эксперта, все дело в умении Юры быть собой, в его искренности. За брутальностью и физической силой Борисова скрыта способность проявлять заботу и уязвимость. Это создает контраст и вызывает симпатию у зрителей.

Эмпатия артиста по отношению к своей семье, например, когда он поправляет платье супруге на красной дорожке, демонстрирует его способность строить глубокие эмоциональные связи. Многие женщины представляют себя на месте жены Юры, отметил Самбурский.

Артист не боится показывать свои слабости, но при этом остается сильным — это сочетание вызывает уважение среди мужчин, добавил психолог.