Психолог Резенова: в романе певица Лепса и его молодой избранницы может быть выгода

Психолог Надежда Резенова оценила роман певца Григория Лепса, который старше своей избранницы на 44 года. В настоящее время нет четких норм относительно допустимой разницы в возрасте между партнерами, отметила эксперт в беседе с Ura.ru .

Главное, по ее словам, заключается в том, что именно ищут люди в таких отношениях. Комментируя роман Лепса, психолог указала на ряд вопросов.

«Например, о чем им говорить? Какие ценности их объединяют, и есть ли они? Если с этим все в порядке, то можно только порадоваться за такие пары», — пояснила Резенова.

Она подчеркнула, что выгода от таких отношений есть как у мужчин, так и у женщин. Каждая ситуация уникальна, но в целом девушки, предпочитающие мужчин значительно старше себя, занимают инфантильную позицию, отметила специалист.