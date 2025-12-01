Психолог Дмитриева рассказала, что похудела на 46 кг, не ограничивая свой рацион

Психолог и телеведущая Виктория Дмитриева два года назад начала свой путь преображения. На сегодняшний день ей удалось сбросить 46 килограмм. Участница нового сезона проекта ТВ-3 «Новый день» в интервью «Леди Mail» поделилась деталями борьбы с лишним весом.

Психолог рассказала, что смогла сбросить 46 килограмм, изменив свои пищевые привычки и образ жизни.

«Ем много овощей и фруктов, пью не меньше двух литров воды в день и питаюсь каждые три–четыре часа. Раньше я делала очень большие перерывы между приемами пищи, а это, оказывается, неправильно», — призналась Дмитриева.

По ее словам, в ее рационе нет строгих ограничений. Основа питания — мясо и рыба.

«У меня богатое диетическое прошлое, я полжизни сидела на диетах, поэтому хорошо знаю: любые запреты позже обернутся возвращением потерянных килограммов», — отметила психолог.