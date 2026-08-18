Психолог Абравитова отметила, что стремление к худобе у голивудских звезд связано с цикличностью модных тенденций

Поклонники Арианы Гранде, Дженны Ортеги и Кейт Бекинсейл обеспокоены экстремальным похудением своих кумиров. Пользователи социальных сетей отмечают, что вместе с ушедшими килограммами знаменитости утратили былую привлекательность. Клинический психолог Марианна Абравитова считает, что стремление к худобе связано с цикличностью модных тенденций. Об этом пишет «Вечерняя Москва» .

В начале 2000-х в моде был «героиновый шик», который снова возвращается. Также влияние оказывают социальные сети. Блогеры и знаменитости показывают свой путь к стройному телу, чтобы привлечь внимание аудитории. Даже если их методы похудения нездоровые, количество подписчиков продолжает расти.

Экстремальное снижение веса может быть признаком проблем с психикой. Люди с расстройством пищевого поведения не осознают опасную грань при похудении.

Врач-диетолог Марият Мухина предупреждает, что стремление к болезненной худобе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ограничение пищи вызывает гормональный сбой и нарушение передачи нервных сигналов в мозге. Это ведет к эмоциональной нестабильности, тревоге и депрессии. Кроме того, организм перестает получать необходимое количество витаминов, что провоцирует ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, а также снижение внимания и ухудшение памяти.