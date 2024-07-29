«Прошу вас одуматься». Тимати вмешался в конфликт вокруг Wildberries и Бакальчук

Рэпер Тимати потребовал вернуть соосновательницу Wildberries Бакальчук в семью

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Рэпер Тимати вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries рейдерским захватом. На своей странице в социальной сети Instagram* он потребовал вернуть соосновательницу компании Татьяну Бакальчук в семью.

Тимати записал видео вместе с супругом предпринимательницы Владиславом Бакальчуком. По словам артиста, люди влезли в чужую семью и под видом романа и развода пытаются переоформить часть активов на подконтрольную фирму.

«Я полностью поддерживаю Владислава, а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно» — заявил рэпер.

Ранее Бакальчук заявила, что предупреждала мужа о слиянии маркетплейса с компанией Russ, и опровергла сообщения о рейдерском захвате. Она также объявила о разводе с супругом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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