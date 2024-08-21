«Прошли большой путь». Харламов и Ковальчук несколько раз расставались до свадьбы

Харламов признался, что перед свадьбой несколько раз расставался с Ковальчук

Комик и телеведущий Гарик Харламов и его супруга Екатерина Ковальчук несколько раз расставались перед свадьбой. О проблемах в отношениях артист рассказал в беседе с Hello .

«Мы прошли большой путь и хорошо узнали друг друга на работе. Не было такого, что встретились, съехались и понеслось. Мы несколько раз расставались перед тем, как случилась свадьба», — признался Харламов.

Он отметил, что в отношениях были недопонимания, но пара смогла преодолеть сложности. По словам комика, они с возлюбленной шли на компромиссы, так как осознавали, что не могут друг без друга жить.

Свадьба Харламова и актрисы Катерины Ковальчук прошла в начале августа в поместье Agalarov Estate. На торжество пришли знаменитые артисты и комики, в том числе актер Сергей Бурунов и певец Сосо Павлиашвили.