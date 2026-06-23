Прощание с народным артистом Ножкиным состоится 25 июня в храме Христа Спасителя

Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Церемония начнется в 10:30. Дата и место похорон пока не определены. Ножкин ушел из жизни 22 июня после долгой болезни. По словам родственников, в последние дни он отказывался от еды и воды.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Окончил строительный техникум и студию «Юность». Он автор песен разных жанров, многие из которых посвящены Великой Отечественной войне. Одна из самых известных — «Последний бой» из фильма «Освобождение».

Как киноактер дебютировал в 1968 году в картине «Ошибка резидента». Песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла ему всесоюзную известность.

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