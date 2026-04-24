Прощание с дирижером Сергеем Стадлером пройдет в Исаакиевском соборе 26 апреля

Церемония прощания с дирижером и скрипачом Сергеем Стадлером пройдет 26 апреля в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в «Петербург-концерте» .

Народный артист России скоропостижно скончался 20 апреля. Отпевание состоится в Исаакиевском соборе в 10:30. Гражданская панихида пройдет в атриуме Комендантского дома в Петропавловской крепости с 12:00 до 14:00. Похоронят Стадлера на Смоленском кладбище. Траурная церемония начнется в 15:00.

«Коллектив „Петербург-концерта“, родные и близкие маэстро будут признательны всем, кто в этот скорбный день найдет возможность присоединиться к нам и проводить великого музыканта и выдающегося человека в последний путь», — сообщили в организации.

Стадлер преподавал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, был ректором петербургской консерватории в 2008–2011 годах. Указом президента России награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».