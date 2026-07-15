Прощание с актером Дмитрием Брейкиным пройдет в Ломоносове

Прощание с актером сериалов «Тайны следствия», «Екатерина. Фавориты» и «Первый отдел» Дмитрием Брейкиным пройдет в Ломоносове. Об этом сообщили в новгородском Театре драмы имени Достоевского , в котором служил артист.

Траурная церемония начнется в 13:00 17 июля. Похоронят Брейкина на Гостилицком кладбище в Ленинградской области.

Артист скончался на 28-м году жизни в Таиланде. По данным судебно‑медицинской экспертизы, причиной смерти стало желудочное кровотечение с последующей остановкой сердца.

Брейкин чаще всего появлялся в детективных и криминальных сериалах. Среди самых узнаваемых работ — эпизоды в проектах «Тайны следствия», «Первый отдел», «Такси под прикрытием», «Блиндаж» и «Ментовские войны». В его фильмографии — 19 проектов.