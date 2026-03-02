Проректор РГИСИ Арвид Зеланд ушел из жизни в возрасте 58 лет в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался актер и первый проректор Российского государственного института сценических искусств Арвид Зеланд. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

«Коллектив РГИСИ выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Арвида Михайловича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — поделились представители пресс-службы института.

Жизнь Арвида Зеланда была тесно связана с РГИСИ. Он окончил вуз в 1989 году, тогда учреждение именовалось Ленинградским государственным институтом театра, музыки и кинематографии. С 2006 года Арвид Михайлович начал преподавать в институте, а с 2025 года занял должность первого проректора по учебной работе.

Кроме того, Арвид Зеланд несколько лет был художественным руководителем Национального театра Республики Карелии и преподавал в Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. У него было звание заслуженного деятеля искусств Республики Карелия.

Также Арвид Зеланд снимался в кино и сериалах, среди которых «Морские дьяволы» (16+), «Невский» (16+), «Литейный» (16+).