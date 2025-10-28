Промоутер Зубицкий сообщил, что группе «25/17» пойдет на пользу творческий отпуск

Заслуженный работник культуры России и промоутер Владимир Зубицкий прокомментировал решение группы «25/17» взять творческую паузу. Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению эксперта, отпуск пойдет на пользу коллективу и позволит вернуться через несколько лет с ярким шоу.

«Иногда большие группы, такие, как Depeche Mode, Metallica и так далее, уходят в творческий отпуск, чтобы создать новые произведения, которые потом станут культовыми», — напомнил специалист.

Он допустил, что музыканты займутся студийной работой или индивидуальными проектами. Как пояснил Зубицкий, потеря дохода станет важным этапом в развитии команды, открывающим путь к новым вершинам творчества.