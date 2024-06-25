«Промяла попой капот». Клава Кока рассказала о фото стоимостью 400 тысяч рублей

Певица Клава Кока заплатила 400 тысяч рублей за помятую на съемках клипа машину

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Певице Клаве Коке пришлось заплатить 400 тысяч рублей за помятый капот автомобиля BMW после фотосессии на съемках клипа «Нет проблем». Подробностями произошедшего звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой багажник», — написала она, имея в виду капот автомобиля.

Артистка опубликовала переписку с сотрудником заграничного автосервиса, в котором проходили съемки клипа. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб и прекратить работу.

Клип на песню «Нет проблем» появится в Сети 26 июня. Ранее певица призналась, что выпустит последний трек «в стиле Клавы Коки».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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