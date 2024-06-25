«Промяла попой капот». Клава Кока рассказала о фото стоимостью 400 тысяч рублей

Певица Клава Кока заплатила 400 тысяч рублей за помятую на съемках клипа машину

Певице Клаве Коке пришлось заплатить 400 тысяч рублей за помятый капот автомобиля BMW после фотосессии на съемках клипа «Нет проблем». Подробностями произошедшего звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой багажник», — написала она, имея в виду капот автомобиля.

Артистка опубликовала переписку с сотрудником заграничного автосервиса, в котором проходили съемки клипа. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб и прекратить работу.

Клип на песню «Нет проблем» появится в Сети 26 июня. Ранее певица призналась, что выпустит последний трек «в стиле Клавы Коки».

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