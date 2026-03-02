Прокуратура направила в суд дело Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* направили в суд. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Моргенштерн уже два раза за год привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Несмотря на это, он продолжил публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки.

В середине января после пяти месяцев, проведенных в рехабе, артист объявил, что уже целый год не употребляет ни наркотики, ни алкоголь.

*Признан в России иностранным агентом.