Прохор Шаляпин высказался о неэффективности брачных договоров в России

Прохор Шаляпин, известный как экс-участник шоу «Фабрика звезд», поделился своими размышлениями о брачных контрактах в интервью KP.RU . Артист заявил, что в России такие соглашения часто оказываются бесполезными из-за особенностей законодательства.

«Брачные контракты в нашей стране не работают. Они всегда будут проигрывать законодательству, то есть их можно оспорить», — считает Шаляпин.

Певец отметил, что у него был опыт заключения брачных контрактов за рубежом, где они действительно имеют силу. В России же, по его мнению, необходимо быть осмотрительным.

Прохор Шаляпин был женат трижды. Его личная жизнь не раз становилась предметом обсуждения в СМИ. Первым его браком был союз с женщиной старше себя, заключенный в 18 лет.

В 2014 году он взял в жены бизнесвумен Ларису Копенкину, которая старше его на 28 лет. Третьей официальной супругой Шаляпина стала Татьяна-Клаудиа Дэвис, глава сети адвокатских контор в Канаде, которая старше его на девять лет. Их брак был заключен 31 июля 2021 года, но вскоре Дэвис скончалась от коронавируса.