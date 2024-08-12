Профайлер Давыдов предположил, что гендир Wildberries Бакальчук терпела «эмоциональные закидоны» мужа

Муж генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого недавно отстранили от управления маркетплейсом, не хотел развиваться в семейном бизнесе. Такое мнение высказал профайлер Денис Давыдов в беседе с News.ru.

По его словам, мужчина погружался в рабочие процессы только при необходимости. Прямого отношения к предпринимательской деятельности он не имел.

«Скорее всего, [Татьяна] терпела его эмоциональные закидоны. Давала ему ощущение главы семьи и серьезного партнера, судя по всему», — считает эксперт.

Давыдов прокомментировал интервью Бакальчука, в котором он заявил об «изоляции от детей». В своей речи он также упоминает о приездах наследников в дом, заметил профайлер.

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