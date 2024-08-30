Продюсер Стрижевская заявила о профессионализме турецкого актера Бурака Озчивита при съемках в российском кино

Совсем скоро поклонницы турецких сериалов смогут увидеть любимую звезду мелодрам в российском кино. Знаменитый актер Бурак Озчивит, известный по ролям в «Великолепном веке» и «Черной любви», принял участие в новой части фильма «Елки», съемки которой частично проходили в Татарстане. Продюсер и основатель кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская поделилась с Life впечатлениями о работе с зарубежным артистом и раскрыла увлекательные детали

Она отметила, что в этом году состав «Елок» оказался действительно звездным. В проекте участвовали не только российские актеры, но и звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, профессионализм которого произвел на нее большое впечатление.

По словам Стрижевской, работать с ним — настоящее удовольствие: несмотря на языковой барьер, он быстро адаптировался к роли и легко усваивал новые моменты.