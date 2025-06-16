Продюсер сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» умерла после рождения сына

Создательница сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» и «Влюбленный Париж» Эмма Лорен умерла через несколько минут после рождения сына. Об этом сообщила продюсерская компания Shed Media на своей странице в Instagram*.

Коллеги отметили, что для ушедшей из жизни исполнительного продюсера семья и забота о детях находились на первом месте.

«С болью в сердце мы сообщаем, что наша любимая коллега Эмма Лорен неожиданно скончалась через несколько минут после рождения своего сына. У нее остались муж Кевин, трехлетняя дочь Эмма и новорожденный сын Джексон», — указали в сообщении.

Студия отметила, что Лорен была одним из самых ценных сотрудников команды на протяжении последних девяти лет

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