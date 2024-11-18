Продюсер Сандлер: музыканты Leonid and Friends и пианист Никита Галактионов продолжают гастролировать на Западе

Музыкальный продюсер, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер в беседе с ИА НСН перечислил российских артистов, которые продолжают гастролировать в западных странах.

Собеседник издания упомянул музыкантов Leonid and Friends, которые каждый день собирают полные залы, а также пианиста Никиту Галактионова.

«Пианист Никита Галактионов 6 октября выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Наши туда едут с удовольствием», — сообщил Сандлер.

Эти артисты, как заметил продюсер, не лишились зарубежных сцен на фоне так называемой отмены русской культуры.