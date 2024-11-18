Продюсер Сандлер: музыканты Leonid and Friends и пианист Никита Галактионов продолжают гастролировать на Западе
Музыкальный продюсер, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер в беседе с ИА НСН перечислил российских артистов, которые продолжают гастролировать в западных странах.
Собеседник издания упомянул музыкантов Leonid and Friends, которые каждый день собирают полные залы, а также пианиста Никиту Галактионова.
«Пианист Никита Галактионов 6 октября выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Наши туда едут с удовольствием», — сообщил Сандлер.
Эти артисты, как заметил продюсер, не лишились зарубежных сцен на фоне так называемой отмены русской культуры.
Тренинг на сплочение провели для лицеистов в Лобне
Концерт к 40-летию хора «Серебряные росы» прошел в Лобне
Резиденция Деда Мороза откроется в Люберцах 1 декабря
Дмитрий Медведев наградил молодогвардейца из Серпухова Диану Алумянц
Власти Германии подтвердили решение США об использовании ВСУ дальнобойных ракет
Денис Буцаев открыл выставку арт-объектов из вторсырья в Твери
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте