Продюсер Рудченко усомнился в возможности полноценного воссоединения t.A.T.u

По словам эксперта, несмотря на возможность хорошо заработать на разовых выступлениях, группе не удастся повторить былой успех.

«У певицы Елены Катиной ничего не получалось за последние годы. Она пробовала разные составы, пробовала сама издавать песни, но это оказалось не особо интересно зрителям. То же самое с певицей Юлией Волковой. Я не верю, что группа воссоединится», — высказался Рудченко.

При этом он предположил, что новые проекты участниц коллектива не вызовут широкого интереса у аудитории, так как у молодежи появились другие кумиры.