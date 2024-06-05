Продюсер раскрыл заработок Пугачевой за выступление

Аллу Пугачеву, Ларису Долину, Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву можно назвать одними из самых богатых певиц на российской эстраде. Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с изданием « Страсти » раскрыл гонорары некоторых из артисток.

«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», — заявил он.

Среди их конкуренток Дворцов назвал Кадышеву и Бабкину. За концерт артистки-народницы получают от трех до семи миллионов рублей. При этом Лариса Долина, по словам критика, получает от двух до пяти миллионов рублей за выход на сцену.

Больше всего за выступление платили Пугачевой. Ее заработок мог достигать 20 миллионов рублей за концерт, заявил шоумен.

Ранее певец Прохор Шаляпин также назвала Кадышеву и Бабкину самыми богатыми артистками российской эстрады. По его словам, в стране сейчас наблюдается острая нехватка народного репертуара.