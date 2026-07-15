Продюсер Пригожин заявил, что не ревнует Валерию к вниманию в соцсетях

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью KP.RU заявил, что не ревнует свою супругу Валерию из-за фотографий в купальнике, которые она выкладывает в социальных сетях.

Журналист издания поинтересовался у продюсера, не смущает ли его такое внимание к жене в соцсетях. Пригожин ответил, что ревность в такой ситуации неуместна, так как его возлюбленная — артистка и должна быть на виду.

«Если ревновать ко всему, тогда как потом Лере на сцену выходить? Наоборот, я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина», — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что испытывает гордость за Валерию и рад, что ее коллеги выражают ей искреннюю симпатию и восхищение.