Продюсер Пригожин: после закрытия Comedy Club комики перейдут на платформу VK
Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление продюсера Comedy Club Гарика Харламова о закрытии шоу, сообщил «Инфо24».
По мнению знаменитости, на сегодняшний день программа исчерпала себя.
«Я не могу сказать, кто от этого выиграет или проиграет», — высказался продюсер.
Он также отметил, что после завершения проекта многие комики перейдут на платформу VK. Вся шумиха, связанная с данной ситуацией, не направлена на создание пиара для новой программы Харламова, добавил Пригожин.