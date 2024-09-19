Продюсер Пригожин: после закрытия Comedy Club комики перейдут на платформу VK

По мнению знаменитости, на сегодняшний день программа исчерпала себя.

«Я не могу сказать, кто от этого выиграет или проиграет», — высказался продюсер.

Он также отметил, что после завершения проекта многие комики перейдут на платформу VK. Вся шумиха, связанная с данной ситуацией, не направлена на создание пиара для новой программы Харламова, добавил Пригожин.