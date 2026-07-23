Продюсер Пригожин назвал формулу успеха для блогеров и артистов в музыке

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил ИА НСН , что для успеха исполнителю необходим не только сильный репертуар, но и грамотный образ. По его словам, в современных реалиях шансы на популярность есть как у певцов-блогеров, так и у классических артистов.

Продюсер отметил, что многие вокалисты уходят в блоги из-за невозможности раскрутиться самостоятельно. Для становления звездой требуются мощный менеджмент, большие инвестиции и качественный материал.

«Раньше, чтобы стать музыкантом, надо было съесть пуд соли, а потом получить сахар. Но правы и те, кто пытается найти свой путь», — подчеркнул Пригожин.

Он добавил, что современные технологии изменили правила игры. Блогеры ежедневно снимают контент и ищут способы пробиться к аудитории. Однако главным фактором победы всегда остается сочетание материала и образа.

В качестве примера он привел Майкла Джексона, чья выдающаяся музыка легла на танцы и уникальный имидж. Пригожин заключил, что сегодня побеждает индивидуальность артиста вкупе с правильной командой и концепцией.