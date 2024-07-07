Продюсер фильмов «Аватар» и «Титаник» Джон Ландау умер от рака

Американский кинопродюсер Джон Ландау, работавший вместе с Джеймсом Кэмероном, умер от рака в возрасте 63 лет. Об этом сообщило издание Variety .

«Джон Ландау, оскароносный продюсер „Титаника“ и обоих фильмов „Аватар“, скончался от рака в пятницу, 5 июля. Ему было 63 года», — сказано в сообщении.

Джон Ландау получил известность благодаря совместной работе с Джеймсом Кэмероном. В 1997 году вместе с знаменитым режиссером он стал со-продюсером фильма «Титаник». Романтическая драма Кэмерона поставила рекорд, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов.

Позже Ландау побил собственный рекорд фильмами «Аватар» 2009 года, который собрал в прокате почти три миллиарда, и «Аватар: Путь воды» 2022 года, собравший более двух миллиардов. До самой смерти Ландау вместе с Кэмероном трудился над продолжениями фантастической франшизы.