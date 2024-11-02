Продюсер Фадеев заявил о возможном лишении ГлюкоZы псевдонима после скандала с задержанием

В октябре 2024 года певицу ГлюкоZу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) задержали в московском аэропорту в неадекватном состоянии. Суд признал ее виновной в употреблении запрещенных веществ без назначения врача. Подробности скандала рассказал сайт KP.RU .

Артистка и ее супруг Александр Чистяков намекнули, что к ситуации причастен продюсер Максим Фадеев. Однако звезда не объяснила, как тот мог заставить ее отказаться от медосвидетельствования. Данная процедура спасла бы репутацию знаменитости.

«Я позвонил Александру Чистякову <…> и задал вопрос по поводу происходящего. На что он мне ответил, что у них есть стопроцентные доказательства, что я имею отношение к этой ситуации. <…> Я подожду внутреннего расследования Чистякова, который пообещал мне предоставить доказательства моего участия», — заявил Фадеев.

По его словам, никаких доводов его причастности быть не может. Продюсер также отметил, что будет ждать от пары публичных извинений. При отсутствии опровержения он намерен обратиться в суд и запретить певице использовать псевдоним.