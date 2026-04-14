Продюсер Дворцов рассказал, что возвращение Пугачевой в Москву ожидается в апреле
Продюсер Сергей Дворцов сообщил Общественной Службе Новостей, что певица Алла Пугачева может посетить Россию в апреле этого года. Предположительно, исполнительница приедет на свой день рождения.
По словам продюсера, Примадонна может вернуться в Московский регион не только для празднования 15 апреля, но и для решения вопросов по недвижимости и концертной деятельности.
«Это информация из первых уст!» — подчеркнул Сергей Дворцов.
Напомним, последний раз Алла Пугачева была в России в мае 2023 года. Тогда она приезжала проститься с дизайнером Валентином Юдашкиным.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте