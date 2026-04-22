Продюсер Дворцов рассказал, что в семье покойного певца Пьера Нарцисса продолжается конфликт из-за имущества

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал Общественной Службе Новостей , что в семье покойного певца Пьера Нарцисса продолжается конфликт из-за имущества.

По словам Дворцова, он помогает сыну артиста построить музыкальную карьеру и знает подробности семейной тяжбы. Продюсер сообщил, что наследники ведут борьбу за дом, чайные плантации, недвижимость и другие инвестиции, которые пытается присвоить мать певца.

«Наши юристы сейчас решают данный вопрос», — заверил Сергей Дворцов и добавил, что процесс раздела имущества может затянуться на неопределенный срок из-за большого количества заинтересованных сторон.