Продюсер Дворцов рассказал, что наследник Пьера Нарцисса будет петь песни на русском и французском языках
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, который занимается продвижением наследника знаменитого артиста Пьера Нарцисса, сообщил Общественной Службе Новостей, что молодой певец будет исполнять песни на французском языке.
По словам Дворцова, Андре пока только изучает русский язык, но уже знает несколько слов, например, «привет» и «пока».
«Уже в конце мая он будет в Москве, мы запишем хит "Шоколадный заяц" в его исполнении. Хочу также отметить, что Андре очень любит Россию, любит русский язык, готов его учить. Он обожает Москву», — рассказал Сергей Дворцов.
Продюсер подчеркнул, что петь наследник Пьера будет на двух языках, но преимущественно на французском. После небольшой творческой раскачки Андре впервые выйдет на сцену, чтобы покорить российских зрителей и слушателей.