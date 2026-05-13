Продюсер Дворцов рассказал, что наследник Пьера Нарцисса будет петь песни на русском и французском языках

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, который занимается продвижением наследника знаменитого артиста Пьера Нарцисса, сообщил Общественной Службе Новостей , что молодой певец будет исполнять песни на французском языке.

По словам Дворцова, Андре пока только изучает русский язык, но уже знает несколько слов, например, «привет» и «пока».

«Уже в конце мая он будет в Москве, мы запишем хит "Шоколадный заяц" в его исполнении. Хочу также отметить, что Андре очень любит Россию, любит русский язык, готов его учить. Он обожает Москву», — рассказал Сергей Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что петь наследник Пьера будет на двух языках, но преимущественно на французском. После небольшой творческой раскачки Андре впервые выйдет на сцену, чтобы покорить российских зрителей и слушателей.