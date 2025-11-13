Продюсер Дворцов назвал Лепса и Буланову одними из лучших певцов современной российской эстрады
Продюсер Сергей Дворцов в интервью Общественной Службе Новостей перечислил современных российских артистов, заслуживающих звания лучших
Эксперт выделил Ярослава Дронова, наиболее известного как SHAMAN, Татьяну Куртукову, Григория Лепса, Надежду Кадышеву, Татьяну Буланову и Полину Гагарину.
«Это не просто отличные вокалисты, они также настоящие патриоты нашей страны», — отметил Дворцов.
Он назвал перечисленных исполнителей главными любимчиками публики, указав на их способности и талант.