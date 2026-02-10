Пробился из дворников, но своим не стал. Почему Сергей Пенкин так и остался белой вороной шоу-бизнеса

Эпатаж на сцене и скандальные разносы коллег по цеху за кулисами сделали певца Сергея Пенкина одним из главных героев хроники шоу-бизнеса. Но в последнее время о нем слышно все меньше и меньше. К своему юбилею исполнитель подготовил подарок для поклонников — концерт в Государственном Кремлевском дворце. Артисту 10 февраля исполнилось 65 лет.

Мечтал стать священником, а попал в дворники

Будущий артист родился и вырос в Пензе. Он был младшим ребенком в семье машиниста поезда и уборщицы в церкви. Пара уже воспитывала трех старших дочерей и одного сына. Свой музыкальный талант Пенкин проявил с самого детства. Он самостоятельно освоил флейту и прекрасно пел, чем привлек внимание местного священника, который пригласил его в церковный хор. Мальчик задумывался о поступлении в духовную семинарию, но бушующая внутри страсть к творчеству привела его на дирижерско-хоровое отделение культурно-просветительского училища. Во время учебы студент подрабатывал в качестве певца в пензенском ресторане «Праздничный». После получения диплома Пенкина призвали в армию. Он рассказывал, что во время службы несколько раз подавал рапорты для перевода его в Афганистан, но каждый раз получал отказ. По распределению Пенкин попал в ансамбль «Алые шевроны» артиллерийского инженерного училища, где сначала ему доверили игру на тарелках, а после демонстрации вокальных данных сделали ведущим солистом.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

После окончания службы будущий артист переехал в Москву, чтобы поступить в институт имени Гнесиных. На вступительных экзаменах он проваливался 10 раз и начал учиться только в 1986 году. Чтобы как-то выживать в столице и получить служебную квартиру, он устроился дворником. На протяжении шести лет он убирал улицы в районе Хилкова переулка в Хамовниках и поражал жильцов и прохожих своим пением. Он привлек внимание московской золотой молодежи. По словам Пенкина, дворы от снега ему помогали расчищать сын генерального секретаря Леонида Брежнева и дочь писателя Юлиана Семенова. По вечерам в его служебную квартиру приезжали певица Жанна Агузарова и исполнитель Александр Градский. «Это были времена тотального дефицита, есть было нечего, деликатесы нам заменяла духовная пища — ночи напролет пели под гитару, декламировали стихи», — рассказывал артист. По вечерам он выступал в ресторане гостиницы «Космос», выходя на сцену в самодельном блестящем костюме. Необычный вокал и эксцентричный для конца 1980-х вид исполнителя впечатлил публику так, что столики бронировали на месяц вперед.

Фото: РИА «Новости»

Учебу в Гнесинке Пенкин совмещал с гастролями по Советскому Союзу. Во время выступления в Евпатории певец познакомился с лидером группы «Кино» Виктором Цоем, который предложил ему организовать совместный концерт. Несмотря на разницу репертуаров, артисты подружились, но длительным их сотрудничество не стало из-за гибели Цоя в 1990 году.

Выход Пенкина на большую сцену и последствия славы

Настоящая популярность к Пенкину пришла только в начале 1990-х, когда в музыкальной программе 50×50 показали его выступление с песней Feelings, ставшей его визитной карточкой. Из-за ярких костюмов и необычной подачи артиста сравнивали с британским исполнителем Элтоном Джоном. «Певцу в нашей стране мало просто иметь сильный голос, надо еще чем-то удивлять публику. Вот тогда, в начале девяностых, я и придумал на свою голову этот экстравагантный образ! Это, безусловно, сделало свое дело, моя сольная карьера взлетела, хотя и проблем появилось немало», — признавался Пенкин.

После выхода первого альбома Holiday в московскую квартиру артиста вломились налетчики. Они связали и избили певца, а перед уходом вынесли все ценные вещи и деньги. Пенкин рассказывал, что носом набирал на телефоне номер скорой. Злоумышленников быстро нашли и осудили.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Но это нападение на Пенкина стало не последним. В 2001 году во время съемок клипа около поселения Пластинка в районе Сочи на него и сопровождавшую его съемочную группу напали вооруженные люди. Забрав ценные вещи, боевики избили захваченных людей, а после сбежали. Последнее покушение Пенкин пережил в 2014 году во время концерта в Творческом центре на юге Москвы. На него напала вооруженная электрошокером поклонница. Артист заявил, что никогда не видел эту девушку, но перед выступлением на его домашний телефон поступило несколько звонков, вместо разговора собеседник просто дышал в трубку. «Если бы не администратор, она бы бросилась на меня. Он ее задержал. Потом мы снова увидели ее уже около моего дома. Не хочется сравнивать себя с Джоном Ленноном, но фанаты — это страшно», — отмечал певец.

Мировая слава и нелюбовь российского шоу-бизнеса

Популярность Пенкина быстро преодолела границы России. В 1994 году певец выступил в Лондоне с популярным британским исполнителем Питером Гэбриелом, который предложил ему дать еще несколько совместных концертов в балканских странах. За рубежом артиста прозвали Принц Серебряный за блестящие костюмы и Мистер Экстравагантность. Сочетание русского классического репертуара в современной аранжировке и поп-музыки сделали из артиста настоящую мировую звезду.

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look / www.globallookpress.com

К российскому шоу-бизнес Пенкин относился если не настороженно, то критически. Привыкший к живому исполнению, он неоднократно критиковал коллег по цеху за выступления под фонограмму. «Я вообще не понимаю: какой смысл петь под фанеру? Я получаю удовольствие от того, что выхожу на сцену. Как можно спеть Feelings под кассету? Или классику, например, арию мистера Икс. Я просто не попаду», — делился он, намекая на свой диапазон в четыре октавы.

Отдельно от Пенкина доставалось Алле Пугачевой, которая никогда не приглашала его для участия в своих концертах «Рождественские встречи». Певец подчеркивал, что считает все эти сборные выступления балами лицемерия. По его словам, большинство участников таких концертов потом не гастролируют, а просто исчезают.

«Поэтому нельзя попадать в ее концерты, потому что многие артисты, которые выступали у нее, — где они? Я считаю, что лучше быть самим собой», — отмечал Пенкин. При этом он признавался, что Пугачева не мешала ему строить карьеру в отличие от других артистов, которым она закрывала путь на сцену, чтобы расчистить его своим фаворитам.

Фото: РИА «Новости»

Своим для российского шоу-бизнеса Пенкин так и не стал, о чем никогда не жалел. По его словам, многие артисты его боятся, потому что он прямолинейный человек и никогда не скрывает своего честного отношения. «Друзей из моего цеха у меня так и не появилось. Я как стоял особняком от него, так и продолжаю наблюдать весь этот шабаш со стороны. Да, есть люди, с которыми мне просто приятно общаться и все», — говорил артист. При этом в одном из последних интервью Пенкин заявил, что ему очень понравилась артистка Люся Чеботина, с которой он рассчитывает записать совместный дуэт.

Личная жизнь Сергея Пенкина

Пенкин никогда до конца не раскрывал подробности своей личной жизни, что привело к появлению огромного количества слухов о его нетрадиционной сексуальной ориентации*. Все эти заявления певец регулярно опровергал. Он признавался, что одни из первых серьезных отношений у него завязались с певицей Раисой Саед-Шах. Дело уже шло к свадьбе, но внезапно она ушла к исполнителю Александру Барыкину. «Сейчас мы с ней поддерживаем дружбу. <…> Она извинилась передо мной. Человек выбирает там, где лучше. Это жизнь», — рассказывал Пенкин. Первой его женой стала британка Стефания, с которой он жил за границей. По словам самого Пенкина, этот брак не сложился, так как он хотел продолжать карьеру в России, а за границей чувствовал себя человеком второго сорта.

Второй супругой стала еще одна жительница Туманного Альбиона Елена Проценко — журналистка русского происхождения. Пара сыграла свадьбу в 2000 году, но брак тоже оказался недолгим. Сказалась разница менталитетов и невозможность жить на две страны.

Помимо браков, у артиста были несколько заметных романов. В 1990‑е годы журналисты связывали Пенкина с Ларисой Долиной, которая в тот момент была замужем, и диктором Светланой Моргуновой. Но все это оказалось слухами.

Фото: Сергей Пенкин и Лариса Долина на концерте в Москве / РИА «Новости»

В 2015 году у Пенкина завязался роман с ведущей мероприятий, одесситкой Владленой. Они познакомились во время концерта, когда оказались за одним столиком. Пара обменялась номерами мобильных телефонов. Артист со временем отремонтировал свой подмосковный дом, чтобы пригласить туда невесту и двух ее дочерей, но свадьба так и не состоялась. Причины разрыва Пенкин не раскрывал, отделываясь фразами о полном разочаровании в любви после предательства. Позже певец признался, что у него начался новый роман с девушкой, которая моложе его на 30 лет. Назвать ее имя или показать фотографию артист отказывался наотрез, подчеркивая, что его личная жизнь закрыта от прессы навсегда. Однако журналисты не оставляли Пенкина в покое. Дошло до того, что однажды его племянницу приняли за дочь. Но своих детей певец так и не завел. При этом пять лет назад он не исключал, что воспользуется услугами суррогатной матери, чтобы завести себе наследника. Сейчас от этой идеи Пенкин отказался окончательно. Он пояснил, что сам вырос у немолодых родителей и не готов, чтобы будущий ребенок рассуждал, как его называть — папой или дедушкой.

Пенкин вне политики

После начала спецоперации Пенкин не стал собирать чемоданы и бежать из России. Артист подчеркнул, что любит свою страну, но абсолютно ничего не понимает в политике.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

По его словам, коллег по цеху, сделавших выбор в пользу заграницы, он не понимает и считает неправильным давать им звания заслуженных или народных артистов, потому что иметь два паспорта и жить на две страны сегодня — это предательство.

При этом он заявлял, что сам не готов поехать с концертами даже в Донбасс, потому что это якобы причинит и ему и зрителям настоящие моральные страдания. «Выступать среди разрухи, петь перед людьми, которые столько пережили, это какое-то кощунство», — отмечал Пенкин. Артист неоднократно говорил, что в отличие от коллег по цеху, не имеет каких-либо государственных званий и уже не особо на них рассчитывает. В конце 2023 года президент Владимир Путин все же присвоил ему звание заслуженного артиста России. Ради этой награды Пенкин даже отменил свой концерт в Дубае. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.