«Природу не обманешь». Стала известна стоимость пластических операций Пугачевой

«Если внимательно посмотреть видео, то можно понять, что на нем Алла Пугачева выглядит хорошо за счет макияжа. Не будет косметики, и вы увидите тонкую кожу, сосуды, провисание, скелетизацию лица.<…> Если быть честными, в 75 лет человек должен выглядеть несколько по-другому», — прокомментировал врач последнее видео певицы.

Он отметил, что Пугачева похудела, что тоже может быть следствием ранних хирургических вмешательств. Свиридов пояснил, что при помощи пластической хирургии можно помолодеть лет на 10-15, но не больше.